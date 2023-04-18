Украина завоевала первое "золото" на чемпионате Европы-2023 по борьбе

Сборная Украины завоевала первую золотую награду на чемпионате Европы-2023 по борьбе в Загребе. В финальной схватке победу одержал Василий Михайлов.

Удачным для Украины оказался второй соревновательный день на чемпионате Европы-2023, который продолжается в столице Хорватии. Сначала наши спортсмены праздновали двойной бронзовый успех, а впоследствии копилка сборной пополнилась золотой медалью.

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Первое "золото" Украины за последние 10 лет

В финальной схватке соревнований в весовой категории до 79 килограммов Василий Михайлов победил чемпиона Европы-2022 грека Георгиоса Кугиумцидиса (3:1). Это вторая в карьере континентальная награда 27-летнего одессита, но впервые высшего качества. В 2020 году украинский борец завоевал "бронзу" в весе до 79 кг.

Это первое "золото" Украины в мужской вольной борьбе за последние 10 лет. В последний раз украинцы праздновали чемпионство в 2013 году. Тогда золотые медали завоевал Павел Олейник в весовой категории до 96 килограммов.

Достойно внимания! Чемпионат Европы продлится в Загребе с 17 по 23 апреля. По 10 комплектов наград будут разыграны в греко-римской борьбе, где соперничают только мужчины, а также свободной женской и мужской борьбе. Сборную Украины на турнире представляют 30 спортсменов.