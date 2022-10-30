Не без флага Украины: как Ломаченко вышел на бой против Ортиса – видео

Во время боя Василия Ломаченко против Джемейна Ортиса в зале было немало украинской символики. Была она и на Ломаченко.

Василий Ломаченко 29 октября (ночь на 30 октября в Украине) провел бой против Джемейна Ортиса. Этот поединок состоялся в Нью-Йорке в "Мэдисон-сквер гарден".

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Из подтрибунного помещения Ломаченко выходил из-за занавеса, сделанного в цветах украинского флага. Кроме того, девушки перед его выходом пронесли флаг Украины.

Ломаченко вышел в боксерском халате. А на нем было два флага на рукавах – на левой руке флаг Украины, а на правой – города Белгород-Днестровский, откуда родом Ломаченко.

Кроме того, эти два флага были и на боксерских перчатках Ломаченко во время боя. Также флаг Украины был и на боксерских шортах Ломаченко сбоку.

Видео выхода Ломаченко на ринг

Уже после боя Ломаченко завернулся в флаг Украины