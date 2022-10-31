Ломаченко встретился с украинскими защитниками после победы над Ортисом

Украинский боксер Василий Ломаченко встретился с украинскими военными, которые вживую смотрели его бой против Джемейна Ортиса в "Мэдисон сквер гарден" в Нью-Йорке.

Бой Ломаченко – Ортис прошел в Нью-Йорке 29 октября (утро воскресенья, 30 октября, в Украине). Ломаченко одержал победу единогласным решением судей.

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В зале "Мэдисон сквер гарден" было немало тех, кто поддерживал Ломаченко с украинской символикой.

На поединке были и восстанавливающиеся после травм украинские защитники. После боя они встретились с Ломаченко и Александром Усиком, который тоже прибыл в Нью-Йорк на этот бой.

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Василий Ломаченко и украинские военные / фото t.me/TeamLomachenko



Украинские военные и Александр Усик / фото t.me/TeamLomachenko