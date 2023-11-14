Ломаченко проведет бой против бывшего абсолютного чемпиона: промоутер назвал сроки поединка

Украинский боксер Василий Ломаченко узнал имя следующего соперника. Оппонентом экс-чемпиона мира в трех весовых дивизионах станет австралиец Джордж Камбосос.

Промоутер австралийского боксера Лу Дибелла подтвердил, что Джордж Камбосос проведет бой против Василия Ломаченко. Поединок должен пройти весной 2024 года.

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Ломаченко против Камбососа

Ранняя весна. Я думаю, что Джордж будет лучшим в этом бою. Я жду от него большего,

– сообщил Лу Дибелла.

Напомним, Василий Ломаченко должен был провести бой против австралийца весной 2022 года. Но из-за военной агрессии России поединок отменили. Тогда Камбосос владел всеми поясами легкого дивизиона и был абсолютным чемпионом.

Вместо Ломаченко австралиец встретился с Девином Хейни, который отобрал у него все пояса. Реванш тоже был в пользу американского боксера.

Украинец все же получил шанс стать абсолютным чемпионом легкого дивизиона. Однако в 12-раундовом поединке судьи отдали победу Хейни. Все попытки Ломаченко организовать реванш завершились ничем.