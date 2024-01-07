Враги уничтожают землю и народ: Ломаченко поздравил с Рождеством выступлением предстоятеля УПЦ МП Онуфрия

С 1 сентября 2023 года в Украине официально празднуют Рождество Христово 25 декабря. Впрочем, любитель московских попов Василий Ломаченко продолжает праздновать по старому стилю.

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко в последнее время редко публикует посты в социальных сетях. Однако 7 января решил поздравить своих подписчиков с Рождеством.

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На своей странице в инстаграмм, имеющей ограничения для жителей Украины, Ломаченко опубликовал рождественское поздравление от предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрия. В своем выступлении церковный деятель рассказал, что второй год подряд украинцы отмечают праздник "под звуки смертельных выстрелов, которыми враги уничтожают нашу землю".

Какие именно "враги" уничтожают Украину, митрополит Онуфрий почему-то побоялся назвать. Так же как у Василия Ломаченко нет смелости назвать имя агрессора, который начал войну против нашего государства.

Ломаченко поздравил с Рождеством речью Онуфрия / скриншот с инстаграммы Ломаченко

В комментариях часть подписчиков напомнила бывшему чемпиону, что в Украине празднуют Рождество 25 декабря.

Не обошлось и без гневных комментариев.

"По комментам Вася уже в России живет, от Украины только упоминание..."

"С праздником малоросса Васю и других московских прокладок!"

"Так позорно закончить карьеру с русским миром".

"Рождество в Украине 25 декабря".

"Удары по голове дают свои последствия".

Напомним, что Василий Ломаченко из-за поддержки УПЦ МП часто попадал в скандалы. Его публикации в социальных сетях использовали российские пропагандисты. Ранее Ломаченко сравнил украинскую власть с нацистами, разрушающими церковь.