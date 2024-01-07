Колишній чемпіон світу у трьох вагових категоріях Василь Ломаченко останнім часом рідко публікує дописи у соціальних мережах. Проте 7 січня вирішив привітати своїх підписників з Різдвом.

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На своїй сторінці в інстаграм, яка має обмеження для жителів України, Ломаченко опублікував різдвяне поздоровлення від предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія. У своїй промові церковний діяч розповів, що другий рік поспіль українці відзначають свято "під звуки смертельних пострілів, якими вороги нищать нашу землю".

Які саме "вороги" нищать Україну, митрополит Онуфрій чомусь побоявся назвати. Так само як Василь Ломаченко не має сміливості назвати ім'я агресора, який розпочав війну проти нашої держави.

Ломаченко привітав з Різдвом промовою Онуфрія / скриншот з інстаграму Ломаченка

У коментарях частина підписників нагадала колишньому чемпіону, що в Україні святкують Різдво 25 грудня.

Не обійшлося і без гнівних коментарів.

"По коментам Вася вже в росії живе, від України тільки згадка..."

"Зі святом малороса Васю та інших московських прокладок!"

"Так ганебно закінчити кар'єру з рускім міром".

"Різдво в Україні 25 грудня".

"Удари по голові дають свої наслідки".

Нагадаємо, що Василь Ломаченко через підтримку УПЦ МП часто потрапляв у скандали. Його публікації у соціальних мережах використовували російські пропагандисти. Раніше Ломаченко порівняв українську владу з нацистами, які руйнують церкву.