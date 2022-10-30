Ломаченко обратился к украинцам после победы над Ортисом: видео

Украинский боксер Василий Ломаченко победил американца Джемейна Ортиса в бою 29 октября. После поединка он обратился к украинским болельщикам.

Ломаченко прокомментировал свою победу над Ортисом. Бой длился все 12 раундов, а Ломаченко победил единогласным решением судей.

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"Я счастлив вернуться в ринг. Спасибо за поддержку моим болельщикам. Хочу поблагодарить Иисуса Христа, мою команду, моего отца, моего менеджера, мою семью", – заявил Ломаченко сразу после боя.

Журналист также спросил, как ему была поддержка в зале. Там ведь было немало болельщиков с украинской символикой. Та и сам Ломаченко выходил в ринг с украинским флагом.

"Это невероятно. Большое спасибо. Спасибо, Украина", – обратился Ломаченко к болельщикам.

Следует отметить, что комментарий Ломаченко дал на английском языке.

Видео обращения Ломаченко к болельщикам