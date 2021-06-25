Ломаченко назвал ключ к победе в бою с Накатани
Источник:ESNews
Василий Ломаченко в ночь с 26 на 27 июня вернется после поражения Теофимо Лопесу. Украинский боксер в Лас-Вегасе (США) встретится с японцем Масайоши Накатани.
Ломаченко: Ключ к победе в бою с Накатани – это IQ и скорость
Ломаченко заявил, что после поединка с Накатани надеется провести еще один бой до конца 2021 года. По словам Василия, это зависит от его промоутерской компании Top Rank.
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Ключ к победе в бою с Накатани – это IQ и скорость. Атаки по корпусу тоже сыграют свою роль. В плане скорости я буду начинать, как всегда,
– сказал Василий.
Хотя Ломаченко и хочет провести два боя в 2021 году, однако пока украинец сконцентрирован на поединке с Накатани.
"Сейчас я не могу говорить о будущем, я сначала должен выполнить свою работу. Сначала бой на этих выходных, выполнение работы, потом я смогу отвечать на вопросы о будущем", – отметил Ломаченко.
Василий утверждает, что у него другая стратегия на поединок с Накатани по сравнению с другими боями, в частности – против Теофимо Лопеса.
У меня другая стратегия на бой с Накатани. Я ее покажу в бою. Говоря о работе в зале, я все еще на пике, но все зависит от твоих ощущений, возраста, здоровья. Сейчас все хорошо, но никто не знает, что произойдет через неделю,
– резюмировал боксер.
Ломаченко – Накатани: главное
- Ломаченко и Накатани проведут бой в ночь с 26 на 27 июня. Для Ломаченко это первый бой после поражения Лопесу, когда он потерял три чемпионских пояса.
- В пассиве Масайоши Накатани также поражение Лопесу. Это единственная неудача японского боксера. В предыдущем бою Накатани брутально нокаутировал Феликса Вердехо.