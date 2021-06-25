После общения с журналистами боксерам предложили провести дуэль взглядов. Но сделать это было несколько сложно. Ведь рост Накатани – 1,82 метра, в то время как Ломаченко – всего 1,7 метра.

Напомним Ломаченко признался, зачем согласился на бой с Накатани

Поэтому чтобы была возможность посмотреть в глаза друг другу, Ломаченко похлопал Накатани по плечу с просьбой присесть.

Японский боксер на такое предложение ответил смехом. Рассмеялся и Ломаченко.

Видео дуэли взглядов Ломаченко и Накатани