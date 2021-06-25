Ломаченко: Ключ до перемоги в бою з Накатані – це IQ і швидкість

Ломаченко заявив, що після поєдинку з Накатані сподівається провести ще один бій до кінця 2021 року. За словами Василя, це залежить від його промоутерської компанії Top Rank.

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Ключ до перемоги в бою з Накатані – це IQ і швидкість. Атаки по корпусу теж зіграють свою роль. У плані швидкості я буду починати, як завжди,

– сказав Василь.

Хоча Ломаченко й хоче провести два бої у 2021 році, однак наразі українець сконцентрований на поєдинку з Накатані.

"Зараз я не можу говорити про майбутнє, я спочатку повинен виконати свою роботу. Спочатку бій на цих вихідних, виконання роботи, потім я зможу відповідати на питання про майбутнє", – зазначив Ломаченко.

Василь стверджує, що має іншу стратегію на поєдинок з Накатані у порівнянні з іншими боями, зокрема – проти Теофімо Лопеса.

У мене інша стратегія на бій з Накатані. Я її покажу в бою. Говорячи про роботу в залі, я все ще на піку, але все залежить від твоїх відчуттів, віку, здоров'я. Зараз все добре, але ніхто не знає, що станеться через тиждень,

– резюмував боксер.

Ломаченко – Накатані: головне

Ломаченко та Накатані проведуть бій у ніч з 26 на 27 червня. Для Ломаченка це перший бій після поразки Лопесу, коли він втратив три чемпіонські пояси.

У пасиві Масайоші Накатані також поразка Лопесу. Це єдина невдача японського боксера. У попередньому бою Накатані брутально нокаутував Фелікса Вердехо.



Ломаченко – Накатані / Інфографіка Спорт 24