Двое украинских боксеров остались на своих местах в рейтинге The Ring. Оба вошли в десятку лучших.

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Украинцы в рейтинге The Ring

Василий Ломаченко и Денис Беринчик вошли в обновленную десятку лучших боксеров в легком весе. Оба украинца сохранили свои позиции.

10 лучших боксеров в легком весе по версии The Ring

1. Джервонта Дэвис

2. Василий Ломаченко

3. Уильям Сепеда

4. Шакур Стивенсон

5. Денис Беринчик

6. Реймонд Мураталла

7. Кейшон Дэвис

8. Фрэнк Мартин

9. Марк Чемберлен

10. Заур Абдуллаев

Отметим, что и Василий Ломаченко, и Денис Беринчик выиграли свои последние поединки.