Карпаты собирают звездных воспитанников: защитник Днепра-1 попал на карандаш Маркевича, – СМИ

Лидер группы А Первой лиги Карпаты активно ищут усиление под УПЛ. В поле зрения тренерского штаба "львов" находятся преимущественно воспитанники львовского клуба.

В зимнее трансферное окно "львы" планируют подписать форварда Днепра-1 Алексея Гуцуляка и вингера "горняков" Марьяна Шведа. Однако этими фамилиями не ограничиваются аппетиты Карпат.

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Ставка Карпат на собственных воспитанников

По сообщению СМИ, главный тренер "зелено-белых" Мирон Маркевич лично заинтересован в подписании левого защитника Днепра-1 Василия Кравца. 26-летний футболист является воспитанником Карпат и вызывался в лагерь сборной Украины. Опытный исполнитель должен укрепить защитное звено Карпат.

В сезоне 2023/24 Кравец сыграл за Днепр-1 17 матчей во всех турнирах. Василий только летом пополнил состав днепрян и по сообщению портала Transfermarkt боссы "спортклубовцев" заплатили за трансфер защитника 800 тысяч евро. У Кравца есть долговременный контракт с Днепром-1, который завершается 30 июня 2026 года. Так что львовянам придется заплатить значительную компенсацию в случае полного выкупа прав на футболиста.

. У Василия Кравца есть опыт выступлений в чемпионатах Испании и Польши. Латераль защищал цвета Луго, Леганеса, Спортинг Хихон и Лех Познань.

Отметим, что львовские Карпаты очень уверенно выступают в текущем сезоне и являются главными фаворитами на повышение в классе. В 16 матчах "львы" набрали 39 очков и на 12 баллов опережают идущий вторым в группе А Епицентр. В следующем туре львовяне на выезде сыграют против Подолья. Матч состоится 18 ноября.