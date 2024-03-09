Футбольный клуб Полесье объявил о подписании контракта с защитником Василием Кравцом. Ранее кандидат в сборную Украины защищал цвета Днепра-1.

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Побеждал Реал и вызывался в сборную

Уроженец Львова подписал соглашение с "волками" сроком на 2,5 года. 26-летний футболист может сыграть левым фулбеком и центральным защитником.

Василий Кравец будет играть за Полесье

Василий Кравец – воспитанник львовских Карпат. В составе "львов" защитник впервые сыграл в Премьер-лиге, когда ему было 17 лет. Он стал одним из самых молодых дебютантов сезона.

В январе 2017 года Кравец перешел в испанский Луго. Впоследствии Василий подписал контракт с Леганесом. За новую команду защитник дебютировал в матче против Реала (1:0), в котором его команда сенсационно победила "сливочных".

Продолжил свою карьеру в польском Лехе и хихонском Спортинге. В Украине защищал цвета Ворсклы и Днепра-1. Имеет опыт выступлений за сборные Украины разных возрастных групп. Вызывался в главную команду "сине-желтых", но пока еще не сыграл хотя бы один матч.

Василием Кравцом активно интересовались львовские Карпаты. Мирон Маркевич планировал усилить защиту опытным футболистом. Однако в итоге Кравец оказался в Полесье.

К слову. Житомирское Полесье свой следующий матч сыграет в субботу, 9 марта. Соперником команды Калитвинцева будет Александрия.