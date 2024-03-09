Футбольний клуб Полісся оголосив про підписання контракту із захисником Василем Кравцем. Раніше кандидат до збірної України захищав кольори Дніпра-1.

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Перемагав Реал та викликався до збірної

Уродженець Львова підписав угоду з "вовками" терміном на 2,5 роки. 26-річний футболіст може зіграти лівим фулбеком та центральним захисником.

Василь Кравець гратиме за Полісся

Василь Кравець – вихованець львівських Карпат. У складі "левів" захисник вперше зіграв у Прем'єр-лізі, коли йому було 17 років. Він став одним з наймолодших дебютантів сезону.

У січні 2017 року Кравець перейшов до іспанського Луго. Згодом Василь підписав контракт з Леганесом. За нову команду захисник дебютував у матчі проти Реала (1:0), у якому його команда сенсаційно перемогла "вершкових".

Продовжив свою кар'єру у польському Леху та хіхонському Спортінгу. В Україні захищав кольори Ворскли та Дніпра-1. Має досвід виступів за збірні України різних вікових груп. Викликався до головної команди "синьо-жовтих", але наразі ще не зіграв бодай один матч.

Василем Кравцем активно цікавилися львівські Карпати. Мирон Маркевич планував підсилити захист досвідченим футболістом. Однак у підсумку Кравець опинився у Поліссі.

До слова. Житомирське Полісся свій наступний матч зіграє у суботу, 9 березня. Суперником команди Калітвінцева буде Олександрія.