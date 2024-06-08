"Не умеет играть головой": экс-игрок сборной Украины назвал самого слабого игрока в матче с Польшей

Бывший игрок сборной Украины Василий Кобин назвал самого слабого, по его мнению, игрока в матче против Польши. Им стал один из защитников.

В пятницу, 7 июня, сборные Польши и Украины провели товарищеский матч в рамках подготовки к Евро-2024. Поляки со счетом 3:1 разгромили украинскую команду.

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Кто был самым слабым игроком в матче против Польши

Василий Кобин отметил, что ему бы не хотелось персонально выделять кого-то в плохом свете и наделять таким не почетным званием. Однако он все же выделил игру Александра Зубкова.

Человек вообще не умеет играть головой. Ну вот вообще, совершенно не умеет. Я даже не припомню, когда такое было, чтобы Саша, играя за Шахтер, боролся в своей штрафной или навязывал борьбу на втором этаже. Очень большой минус для игрока. Нужно тренерскому штабу с тем что-то делать. Неправильно, возможно, используют его на поле,

– рассказал экс-игрок сборной Украины.

Напомним, что следующий контрольный матч сборная Украины проведет 11 июня в Кишиневе с Молдовой. Стартовый свисток прозвучит в 18:00.