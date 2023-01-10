После оккупации Херсона Николай Комаренко решил спрятать футбольную форму местного клуба. Все потому, что он не хотел, чтобы оккупанты использовали ее в своих пропагандистских целях. Как они это сделали с футбольным клубом Энергия из Новой Каховки.

Достойно внимания Страны Европы будут бойкотировать Олимпиаду-2024 в Париже, если там будет Россия

"У меня сразу возникло мнение, что такое может повториться и у нас. Найдутся какие-то красавцы, которые захотят провести соревнования. Понятно, что Кристалл не принимал бы в этом участия, но в нашу форму могли бы кого-то одеть и выдать за нашу команду", – рассказал Николай Комаренко.

Проблема заключалась в том, что форма была на стадионе в центральной части города. А вокруг были здания, которые к тому времени захватили оккупанты – СБУ, СИЗО и киноконцертный зал "Юбилейный". Еще с одной стороны было офисное здание, владельцем которого был коллаборант Владимир Сальдо.

"Было немного сдержанно – идешь с этими пакетами футболок, а вокруг оккупированные здания. Возле СБУ вообще было постоянное движение. Но я потихоньку эту форму выносил. Не хотелось, чтобы ее осквернили. Спрятал нашу экипировку в разных точках Херсона. А когда уехал из города, то они как раз начали что-то организовывать, – какой-то свой "фрегат", хотя в Херсоне никогда не было команд с таким названием", – рассказал Николай Комаренко.

Администратору команды удалось выбраться из города, когда он еще был оккупирован. А после освобождения Херсона украинской армией – снова забрать форму. И теперь ее выставили на аукцион, а все средства передают на нужды херсонцев, которые сейчас на фронте.

Кто купил футболки Кристалла

В общем, таким образом клуб продал уже семь футболок.

Первым лотом стала футболка Андрея Барладима. Ее купил бывший титульный спонсор клуба за 7,5 тысячи гривен. Хотя его компания сильно пострадала от оккупации.

Футболку игрока Никиты Карася купили друзья военного блогера Евгения Карася и подарили ему. За нее они заплатили 5 тысяч гривен.

Футболку Михаила Лаптева на аукционе выиграл его брат, заплатив за нее 5 тысяч гривен. Но отказался от нее в пользу второго места, предложившего 4,5 тысячи гривен. В итоге удалось собрать 9,5 тысячи гривен. А собранные средства пошли для начальника команды Евгения Матковского, который сейчас на фронте

Футболист Виктор Мартян сейчас в ВСУ. Его футболку на аукционе выиграла его жена, сейчас медик на войне. Ее приобрели за 8 тысяч гривен.

Стоит отметить, что Кристалл сейчас существует только как юридическое лицо. Физически клуба нет. Но ПФЛ оставила за командой место во Второй лиге. Поэтому, если клуб таки восстановится, то сможет сразу выступать там.