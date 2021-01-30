Вашингтон Уизардс проиграл четвертый матч подряд в рамках НБА. Команда украинского баскетболиста Алексея Леня уступила Атланте Хоукс.

Источник: 24 канал

Поединок Вашингтон – Атланта состоялся в пятницу, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НБА.

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Вашингтон – Атланта 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27)

Уже в первой четверти бывшая команда Леня начала наращивать преимущество. По итогам 12 минут Хоукс опережали Вашингтон на 9 очков.

Во второй четверти Уизардс смогли сократить отставание до трех очков, однако гости вновь ушли в отрыв. После половины поединка Атланта имела преимущество +11.

Во время перерыва Вашингтон не смог настроиться на игру. Как следствие Атланта увеличила преимущество до 20 очков. В последней четверти гости спокойно удержали преимущество и довели игру до победы.

Украинец Алексей Лень провел на паркете 17 минут. За это время Лень набрал 9 очков, сделал 9 подборов и отдал одну результативную передачу.

Отметим, что Вашингтон проиграл все четыре матча после перехода Леня.

Вашингтон – Атланта: видеообзор