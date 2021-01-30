Активная игра Леня не помогла Вашингтону победить бывшую команду украинца: видео
Вашингтон Уизардс проиграл четвертый матч подряд в рамках НБА. Команда украинского баскетболиста Алексея Леня уступила Атланте Хоукс.
Источник: 24 канал
Поединок Вашингтон – Атланта состоялся в пятницу, 29 января, в рамках регулярного чемпионата НБА.
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Вашингтон – Атланта 100:116 (22:31, 28:30, 21:28, 29:27)
Уже в первой четверти бывшая команда Леня начала наращивать преимущество. По итогам 12 минут Хоукс опережали Вашингтон на 9 очков.
Во второй четверти Уизардс смогли сократить отставание до трех очков, однако гости вновь ушли в отрыв. После половины поединка Атланта имела преимущество +11.
Во время перерыва Вашингтон не смог настроиться на игру. Как следствие Атланта увеличила преимущество до 20 очков. В последней четверти гости спокойно удержали преимущество и довели игру до победы.
Украинец Алексей Лень провел на паркете 17 минут. За это время Лень набрал 9 очков, сделал 9 подборов и отдал одну результативную передачу.
Отметим, что Вашингтон проиграл все четыре матча после перехода Леня.
Вашингтон – Атланта: видеообзор
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