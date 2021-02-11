Вашингтон с Ленем потерпел очередное поражение в НБА
Вашингтон 11 февраля сыграл поединок регулярного чемпионата НБА. На этот раз Торонто нанес домашнее поражение команде Алексея Леня.
Источник:24 канал
Хотя Вашингтон играл на своем паркете, но гости значительно преобладали во встрече. В итоге – 115:137. Баскетболисты Торонто отдали сопернику победу только в третьей четверти – 28:40, 33:34, 32:29, 22:34.
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Очередное поражение клуба Леня
Не помог хозяевам избежать очередного поражения в НБА и украинец Алексей Лень. Баскетболист провел на площадке 21 минуту 10 секунд, за это время украинский легионер набрал 11 очков, сделал 5 подборов и 1 передачу.
Также Алексей запомнился в матче одним перехватом и таким же количеством блок-шотов и фолов, а также дважды терял мяч. Лень стал пятым по результативности в футболке Вашингтона в этой встрече.
Это поражение стало для его команды уже 16-й в сезоне при 6 победах. Такой неудачный показатель позволяет Вашингтону занимать лишь 14 место среди 15 клубов в таблице Восточной конференции. Их соперник Торонто – 5-й.
- Следующий поединок Лень сыграет против Нью-Йорка уже 13 февраля.
Вашингтон – Торонто видеообзор
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