Вашингтон в ночь с 30 на 31 марта провел матч против Шарлотт в НБА. Клуб Алексея Леня потерпел первое поражение после двух побед.

На протяжении всего матча минимальным преимуществом владели гости. Клубу украинского баскетболиста не хватило лишь немного, чтобы продлить свою победную серию в НБА до трех поединков.

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Вашингтон – Шарлотт 104:114 (29:32, 27:32, 25:25, 23:25)

Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 20 минут 39 секунд. За это время баскетболист из Украины набрал 10 очков (5/6 двухочковых), сделал 5 подборов и 2 фола. 27-летний игрок Вашингтона стал девятым игроком по результативности в матче в составе обеих команд, а вот в своем клубе занял 5 место. Показатель эффективности Леня составил "+4".

Для Вашингтона это поражение стало 29-м в сезоне при 17 победах. Команда Леня прервала серию из побед, которая составляла уже 2 матча. В предыдущих встречах клуб обыграл Детройт и Индиану.

После этого поединка Вашингтон идет на 12 позиции среди 15 клубов в Восточной конференции НБА.

Следующий матч клуб Леня сыграет 2 апреля против Детройта на выезде.

Вашингтон – Шарлотт видеообзор