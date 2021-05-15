Лень вышел в старте и набрал первые очки в матче. Алексей получил пас от Рассела Уэстбрука – и сделал слемданк через руки двух соперников.
К слову Украинец Михайлюк сыграл феерический матч НБА, став лучшим в матче с лидером: видео
Всего украинец провел на паркете 11 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.
Топ-10 моментов дня в НБА: видео
- Вашингтон обыграл Кливленд со счетом 120:105 и вышел в плей-офф.
- В текущем сезоне Лень в среднем набирает 6,7 очка, а также осуществляет 4,1 подбора и 0,8 ассиста.