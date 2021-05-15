Лень вышел в старте и набрал первые очки в матче. Алексей получил пас от Рассела Уэстбрука – и сделал слемданк через руки двух соперников.

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Всего украинец провел на паркете 11 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 5 подборов, 1 перехват и 1 блок-шот.

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