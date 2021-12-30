6 матчей Шахтера в комфорте

Во второй половине сезона Шахтер сыграет как минимум шесть домашних матчей в чемпионате. На эти матчи можно купить абонемент, используя государственную выплату. Предложение распространяется на места в SkyUp Club и действует до 28 февраля. При номинальной стоимости абонемента в 1600 гривен его можно приобрести за 1000 гривен, которую украинцы получили в рамках "єПідтримки".

Что стоит знать о "тысяче Зеленского"

15 ноября Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин, получивший 2 прививки,



Пока деньги можно получить только через приложение " Дія " и потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. За них можно купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки. 15 ноября Владимир Зеленский заявил, что каждый гражданин, получивший 2 прививки, сможет получить 1 тысячу гривен. Пока деньги можно получить только через приложение "" и потратить на абонемент в спортзал или фитнес-клуб, кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр. За них можно купить билеты для путешествий внутри страны – на внутренние авиа- или железнодорожные перевозки.

SkyUp Club располагается в центре восточной трибуны стадиона (сектор 31), откуда открывается большая панорама средней линии поля. Этот сектор оснащен удобными мягкими чехлами на сиденьях.

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Кроме того, наличие абонемента SkyUp Club предполагает, что его владельцам помогут найти свое место настоящие стюардессы, а персональный менеджер в любое время ответит на все вопросы.

Детальнее о том, как получить "тысячу Зеленского" за вакцинацию – смотрите в видео