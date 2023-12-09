Залита кровью убитых: чехи создали форму для россиян и белорусов для выступлений на Играх – фото

Международный олимпийский комитет (МОК) 8 декабря официально объявил о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024. Представители враждебных стран смогут уехать в Париж в нейтральном статусе.

На фоне этого возникла небольшая огласка в цивилизованном мире, которая впоследствии может перерасти в действия против российских и белорусских спортсменов. Кроме этого на сумасшедшее, но ожидаемое решение МОК отреагировал чешский журнал Reflex.

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Мир против россиян и белорусов на Олимпиаде-2024

Европейская пресса на фоне допуска вражеских спортсменов к Олимпиаде-2024 создала варианты формы, с помощью искусственного интеллекта, для этих атлетов, в которой они могут выступить на Олимпийских играх в Париже. Она оформлена в белом, но вся форма залита кровью.

Чехи сравнили эту форму с кровопролитием в Украине. Ведь оккупанты безжалостно убивают мирных украинцев, которые спокойно жили до 24 февраля 2022 года. Очень точный акцент сделали при этом создании наши чешские друзья с помощью современных технологий.

Спорт не вне политики. В случае с Россией это утверждение вдвое верно. Пропагандировать и оправдывать кровопролитную войну по всему миру ему помогают лучшие спортсмены,

– говорится на сайте.

Варианты форма для россиян и белорусов на Игры-2024 / Фото Reflex