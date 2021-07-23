VAR отменил гол Тайсона, Интернасьонал вылетел из Кубка Либертадорес

Интернасьонал 23 июля сыграл против Олимпии Асунсьон в 1/8 финала Кубка Либертадорес. Клуб Тайсона неожиданно вылетел из турнира.

Неожиданность турнира

Бывший лидер Шахтера Тайсон вышел в стартовом составе Интернасьонала. Но помочь команде выйти в четвертьфинал не сумел.

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В течение обоих таймов клубы не смогли определить победителя матча. Все решалось в серии послематчевых пенальти, где сильнее неожиданно оказалась Олимпия Асунсьон.

На 28-й минуте Тайсон открыл счет в матче, но после просмотра VAR гол бразильца отменили из-за офсайда. Также во втором тайме Эденилсон не забил с 11-метров.

Тайсон был заменен на 83-й минуте встречи. Поэтому в серии послематчевых пенальти участия не принимал.

Парагвайский клуб реализовал все 5 пенальти. Зато Интернасьонал однажды промахнулся. Неудачником лотереи стал Тиаго Гальярдо. Интернасьонал неожиданно вылетел из Кубка Либертадорес. Олимпия трижды побеждал в турнире (1979, 1990 и 2002).