Удинезе – Ювентус 2:2

Голы: Перейра 51 (пен.), Деулофеу 84 – Дибала 3, Куадрадо 23

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Удинезе в родных стенах принимал Ювентус. Интересно, что на этот, первый официальный матч в сезоне, звездный форвард "бьянконерри" Роналду остался в запасе. Однако, это не помешало им уже на третьей минуте вырваться вперед – отличился Дибала. В середине тайма туринцы закрепили преимущество – один положил Куадрадо, а Дибала записал в свой актив еще и ассист.

После перерыва рефери назначил одиннадцатиметровый за фол Щенсны в штрафной площадке. Его без особых проблем реализовал Перейра. После этого хозяева продолжили отчаянные попытки сравнять счет и уже под занавес тайма еще один сумел забить Деулофеу.

До конца матча шокированные туринцы так пытались вернуть себе преимущество и на последних минутах компенсированного времени Роналду сумел это сделать, но его гол был отменен после просмотра VAR – офсайд. В итоге – боевая ничья – 2:2.

Удинезе – Ювентус видеообзор