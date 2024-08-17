Лидер киевского Динамо попал в шорт-лист клуба испанской Ла Лиги

Летнее трансферное окно-2024 подходит к концу. В течение него два форварда сборной Украины уже сменили свою клубную прописку и такая же судьба может постигнуть и третьего нападающего "сине-желтых".

Владислав Ванат заинтересовал представителя испанской Ла Лиги. Речь идет о Бетисе, который возглавляет опытный Мануэль Пеллегрини.

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Новый вариант продолжения карьеры для Ваната

Об интересе к форварду Динамо сообщил известный итальянский журналист Руди Галетти. По его информации, клуб из Севильи ищет футболиста на усиление нападения и имеет в своем шорт-листе четырех футболистов.

Главной целью для Бетиса считается Юссуфа Мукоко из дортмундской Боруссии. Также в списке испанцев находится Кевин Денкей из Серкль Брюгге и Брель Эмболо из Монако.

Отметим, что в прошлом сезоне "зелено-белые" заняли седьмое место в Ла Лиге и обеспечили себе участие в квалификационном раунде Лиги конференций. В раунде плей-офф на пути к групповому этапу испанцы сыграют против криворожского Кривбасса.

. Ранее Бетис хотел подписать еще одного игрока киевлян – Владимира Бражка, однако до конкретики дело не дошло.

Напомним, что контракт Ваната с киевским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года. В его услугах также заинтересован миланский Интер, который рассматривает возможность сделать предложение Динамо уже в нынешнее трансферное окно.