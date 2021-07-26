Вам здесь не рады: ультрас Динамо сорвали огромный баннер Шахтера в центре Киева – видео
26 июля 2021 , 20:52Читати новину українською
Источник:инстаграм Солянка БС
В центре Киева демонтировали рекламный плакат Шахтера. Брандмауэр был снят со стены здания.
Об этом сообщила группа фанатов "Динамо" – "Солянка БС" на своей странице в инстаграме.
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Они заявили, что сняли очередной брандмауэр в центре столицы Украины, дополнив пост красноречивой надписью:
Вам здесь не рады.
На большом рекламном постере были изображены Тарас Степаненко и Николай Матвиенко, а также подпись "играя стильно".
Когда сыграют Шахтер и Динамо?
Ультрас Шахтера и Динамо смогут лично встретиться 22 сентября 2021 года – в этот день на НСК "Олимпийский" состоится розыгрыш Суперкубка Украины, причем номинальными хозяевами поля станет именно донецкий клуб.