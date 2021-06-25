Календарь Формулы-1 был обновлен после того, как оттуда убрали гран-при Сингапура, а вместо него поставили гран-при Турции. Этот этап будет 1–3 октября.

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Перед этим состоится гран-при России. В опубликованном календаре вместо флага России – белый прямоугольник.

Такой же белый прямоугольник и на сайте Формулы-1.

При этом это не первый случай, когда упоминания о России убирают с сайта. Для примера российский гонщик Никита Мазепин выступает как спортсмен, представляющий РАФ – российскую автомобильную федерацию.