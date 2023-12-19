Боя не будет: амбициозный боксер собирается сорвать суперпоединок в хевивейте

Отто Валлин ошеломил заявлением по поводу поединка между бывшими чемпионами мира Энтони Джошуа и Деонтеем Уайлдером. Шведский боксер собирается сорвать это сражение.

23 декабря в Эр-Рияде состоится большой вечер бокса, который возглавит противостояние британского бывшего чемпиона мира в тяжелом весе Энтони Джошуа и шведа Отто Валлина. Ожидается, что Джошуа одержит победу, а уже в следующем году проведет долгожданное сражение против эксчемпиона Деонтея Уайлдера.

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Валлин хочет сорвать бой Джошуа и Уайлдера

Впрочем, Отто Валлин имеет свою точку зрения на этот счет. Он собирается победить Джошуа и тем самым сорвать его следующий бой.

"Люди продолжают спрашивать меня о поединке между Джошуа и Уайлдером, который должен состояться 9 марта. То есть через два с половиной месяца.

Я прямо сейчас заявляю – этого боя не будет. Мне жаль. Я знаю, что люди хотят увидеть его, но Джошуа допустил ошибку, когда позвал меня в соперники", – сказал Валлин.

В 2019 году Валлин сразился с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри и показал достойный бой, однако проиграл единогласным решениям судей.