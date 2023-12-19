23 грудня в Ер-Ріяді відбудеться великий вечір боксу, який очолить протистояння британського колишнього чемпіона світу у надважкій вазі Ентоні Джошуа та шведа Отто Валліна. Очікується, що Джошуа здобуде перемогу, а вже наступного року проведе довгоочікуваний бій проти ексчемпіона Деонтея Вайлдера.
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Валлін хоче зірвати бій Джошуа та Вайлдера
Втім, Отто Валлін має свою точку зору щодо цього. Він збирається перемогти Джошуа і тим самим зірвати його наступний бій.
"Люди продовжують запитувати мене про поєдинок між Джошуа та Вайлдером, який має відбутися 9 березня. Тобто за два з половиною місяці.
Я прямо зараз заявляю – цього бою не буде. Мені шкода. Я знаю, що люди хочуть побачити його, але Джошуа припустився помилки, коли покликав мене в суперники", – сказав Валлін.