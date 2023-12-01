17 февраля в Саудовской Аравии состоится бой между чемпионом мира по версиям WBA, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и обладателем титула WBC Тайсоном Фьюри. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в самом престижном дивизионе.

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Своими ожиданиями от поединка поделился шведский супертяж Отто Валлин. В 2019 году Валлин сразился с Фьюри и показал достойный бой, однако проиграл единогласным решением судей.

Валлин: Фаворитом является Фьюри

"Фаворитом является Тайсон Фьюри. Думаю, он выигрывает бой. Усик, конечно, очень хороший боец, и я думаю, что у них обоих есть свои слабости. В конце концов, Фьюри – больший парень, и он умный боксер.

Я думаю, что Тайсон будет в гораздо лучшей форме и гораздо лучше подготовлен, чем был в поединке с Фрэнсисом Нганну. Поэтому я верю, что Фьюри победит Усика", – сказал Валлин.

Напомним, Фьюри 28 октября победил бывшего чемпиона UFC Франсиса Нганну раздельным решением судей, побывав во время боя в нокдауне. Усик в предыдущем поединке 26 августа одолел британца Даниэля Дюбуа.

К слову, Усик и Фьюри до сих пор не проигрывали на профессиональном ринге. Александр выиграл каждый из 21 поединка, а Тайсон торжествовал в 34 боях из 35, расписав ничью с Деонтеем Уайлдером.