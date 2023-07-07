Чтобы реализовать ожедаемый камбек: претендент на еврокубки в УПЛ усилился финалистом ЛЕ
Источник:ФК Колос
Валерий Лучкевич ужесточил ряды ковалевского коллектива. Клуб всерьез настроен на следующую кампанию.
Валерий Лучкевич стал игроком Колоса. "Хлеборобы" активно усиливают свой состав, чтобы реализовать задуманное.
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Выстраивается серьезная команда
Ковалевский коллектив продолжает привлекать в свои ряды маститых и опытных футболистов. В частности, Колос успел усилиться Никитой Бурдой, в свое время игравший в сборной Украины, атакующим полузащитником Александром Демченко, мастером шедевров Андреем Цуриковым и защитником Шахтера Валерием Бондаренко. Теперь "хлеборобы" еще и подписали финалиста Лиги Европы.
Новичком ковалевского клуба стал фланговый полузащитник Валерий Лучкевич. Последний сезон футболист провел в составе серебряного призера УПЛ Днепра-1, однако большинство кампании он пропустил из-за травмы. В состоянии "хлеборобов", которые намерены вернуть себе место в еврокубках, Лучкевич будет выступать под 27-м номером.
Также стоит отметить, что Колос подписал молодого голкипера Валентина Гороха из Александрии.
Представление Валерия Лучкевича / инстаграм Колосса
Карьера флангового полузащитника
- Валерий Лучкевич – воспитанник запорожского Металлурга, откуда футболист перебрался в Днепр, где и заявил о себе. Лучкевич вместе с днепровским коллективом добрался до финала Лиги Европы в 2015 году. В той кампании перспективный Валерий выступал на позиции крайнего защитника, отличавшегося своей высокой скоростью. Футболист часто играл с первых минут в Днепре, однако на финальный поединок против Севильи (3:2) остался в запасе.
- После прекрасного периода в Днепре Лучкевича выкупил бельгийский Стандарт за 1,2 миллиона евро. Клуб должен был стать для Валерия мостиком в Европу, как это обычно есть, однако не так сложилось, как предполагалось.
- Сначала футболист на правах аренды со Стандарта, с которым выигрывал Кубок Бельгии, перебрался в Александрию, куда впоследствии перешел полноценно за 250 тысяч евро. А уже из состава "горожан" Лучкевич отправился в Днепр-1.
- Также в активе Лучкевича 19 матчей за молодежную сборную Украины.