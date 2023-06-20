Карпаты могу усилиться финалистом Лиги Европы, выброшенным вице-чемпионом УПЛ

Львовские Карпаты серьезно перестраиваются после прихода в тренерский мост Мирона Маркевича. "Львы" объявили о прекращении сотрудничества с 15 футболистами. Зато готовятся пригласить игроков из УПЛ.

СМИ активно сватают многих футболистов во Львов, особенно это касается игроков из Металлиста и Металлиста-1925. Однако пока официальной информации ни о каком новичке нет. 20 июня появилась информация о возможном усилении линии защиты Карпат опытным 27-летним правым защитником Валерием Лучкевичем.

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Уже играл под руководством Мирона Богдановича

Футболист Днепра-1 попал из кадровой чистки клуба, поэтому с 1 июля официально будет в статусе свободного агента. Своему будущему клубу Лучкевич достанется совершенно бесплатно.

Положительным фактором для Карпат является то, что Лучкевич поиграл под руководством Мирона Маркевича. Было это еще во время существования Днепра, с которым оба доходили до финала Лиги Европы, где уступили испанскую Севилью (2:3).

Маркевич не прочь снова поработать с тем талантливым и трудолюбивым футболистом. Потому все шансы для этого есть.

После кадровой чистки Карпаты остались только с тремя защитниками (Саковым, Катричем и Ломницким). Поэтому "зелено-белым" нужно усиливать свою команду. 20 июня львовский клуб официально объявил об уходе сразу 15 футболистов.

Напомним, что "львам" не удалось выйти в УПЛ по итогам сезона-2022/2023 Первой лиги Украины. После чего Андрей Тлумак покинул пост главного тренера, который занял позже Мирон Маркевич. Тлумак останется работать в Карпатах, но уже вне тренерского мостика.

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