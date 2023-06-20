Карпаты могу усилиться финалистом Лиги Европы, выброшенным вице-чемпионом УПЛ
Источник:Футбол24
Львовские Карпаты серьезно перестраиваются после прихода в тренерский мост Мирона Маркевича. "Львы" объявили о прекращении сотрудничества с 15 футболистами. Зато готовятся пригласить игроков из УПЛ.
СМИ активно сватают многих футболистов во Львов, особенно это касается игроков из Металлиста и Металлиста-1925. Однако пока официальной информации ни о каком новичке нет. 20 июня появилась информация о возможном усилении линии защиты Карпат опытным 27-летним правым защитником Валерием Лучкевичем.
Интересно узнать Маркевич знает, что делает: Карпаты официально указали "на выход" 15 футболистам
Уже играл под руководством Мирона Богдановича
Футболист Днепра-1 попал из кадровой чистки клуба, поэтому с 1 июля официально будет в статусе свободного агента. Своему будущему клубу Лучкевич достанется совершенно бесплатно.
Положительным фактором для Карпат является то, что Лучкевич поиграл под руководством Мирона Маркевича. Было это еще во время существования Днепра, с которым оба доходили до финала Лиги Европы, где уступили испанскую Севилью (2:3).
Маркевич не прочь снова поработать с тем талантливым и трудолюбивым футболистом. Потому все шансы для этого есть.
После кадровой чистки Карпаты остались только с тремя защитниками (Саковым, Катричем и Ломницким). Поэтому "зелено-белым" нужно усиливать свою команду. 20 июня львовский клуб официально объявил об уходе сразу 15 футболистов.
Напомним, что "львам" не удалось выйти в УПЛ по итогам сезона-2022/2023 Первой лиги Украины. После чего Андрей Тлумак покинул пост главного тренера, который занял позже Мирон Маркевич. Тлумак останется работать в Карпатах, но уже вне тренерского мостика.
Коротко о футбольной карьере Валерия Лучкевича
- За свою карьеру успел поиграть как в Украине, так и за рубежом. Лучкевич является питомцем запорожского Металлурга, который был близок к выходу в УПЛ, но проиграл в переходных матчах ровенскому Вересу. С 2014 по 2017 годы выступал за Днепр.
- Зимой 2017 впервые покинул украинский чемпионат и перебрался в бельгийский Стандарт. Вместе с новым клубом Лучкевич стал победителем Кубка Бельгии.
- После двух лет в Бельгии был отдан в аренду в Александрию.
- В июле 2019 стал полноценным футболистом Александрии.
- Летом 2021 года Валерий подписал контракт с Днепром-1, с которым в сезоне-2022/2023 стал серебряным призером УПЛ.
- Из-за травм провел в прошлом сезоне всего 3 матча.