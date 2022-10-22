Металлист 1925 попрощался с главным тренером, выведшим клуб в УПЛ

В УПЛ прошла тренерская отставка. Харьковский Металлист 1925 года прекратил сотрудничество с Валерием Кривенцовым.

Вместе с Валерией Кривенцовым команду покинули его помощники – Евгений Котов и Александр Коваль. Кто готовит Металлист 1925 года к матчу против львовского Движения станет известно 23 октября.

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Отметим, что именно в этот день харьковчане сыграют на выезде против Руха. Начало встречи в 15:00.

Харьковский клуб поблагодарил наставника за работу и пожелал успеха в дальнейшей карьере.

В преддверии поединка уже бывшая команда Кривенцова занимает 10-е место в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 9 очков.

Движение "дышит в спину" харьковчанам - 7 баллов и 11-я ступенька.

Что известно о работе Кривенцова во главе Металлиста 1925 года