Испанский стыд: бывший тренер киевского Динамо стал доверенным лицом Путина
Главарь российских террористов Владимир Путин собрался в пятый раз участвовать в так называемых выборах президента России. К этому фарсу присоединился экс-тренер "бело-синих" Валерий Газзаев.
В марте 2024 года страна 404 проведет видимость выборов президента с заранее известным результатом. Международного преступника поддержали 17 представителей спорта, в том числе бывший тренер киевского Динамо Валерий Газзаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на россиские СМИ.
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Еще один прислужник Путина
Валерий Газзаев давно сменил футбол на политику. Еще в 2012 году он был доверенным лицом кровавого маньяка. Когда в начале декабря 2023 года Путин объявил об участии в предстоящих выборах, "верный пес" присоединился к его команде.
Отметим, что в списке доверенных лиц Путина присутствует предатель Украины Сергей Карякин. Известный шахматист и сторонник кремлевского диктатора получил паспорт России еще в 2009 году. Также к команде главаря террористов присоединилась уроженка Днепра Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.
"Нейтральный" список доверенных лиц Путина
- Анна Богалий (двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону);
- Ирина Винер (председатель Всероссийской федерации художественной гимнастики);
- Максим Вылегжанин (трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам);
- Алена Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка);
- Валерий Газзаев (экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу);
- Ольга Зайцева (двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону);
- Данис Зарипов (трехкратный чемпион мира по хоккею);
- Сергей Карякин (шахматист);
- Татьяна Навка (олимпийская чемпионка по фигурному катанию);
- Никита Нагорный (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике);
- Глеб Писаревский (призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике);
- Евгений Плющенко (двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию);
- Александр Поветкин (олимпийский чемпион по боксу);
- Михаил Рахлин (заслуженный тренер России по дзюдо);
- Светлана Ромашина (семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию);
- Евгений Рылов (двухкратный олимпийский чемпион по плаванию);
- Сергей Тетюхин (олимпийский чемпион по волейболу);
- Александр Шлеменко (боец ММА).
Провальный тренер киевлян
Напомним, что Валерий Газзаев возглавил столичный клуб в мае 2009 года. Вместе с динамовцами он сумел выиграть только Суперкубок Украины. В сезоне 2009/10 после 22 беспроигрышных матчей киевляне опережали Шахтер на 7 очков.
Однако в последних поединках киевляне расстеряли свое преимущество. Из-за этого болельщики устроили обструкцию тренеру. Один из фанов "бело-синих" даже бросил пластиковую бутылку в голову Газзаева.
После вылета Динамо из квалификации ЛЧ и позорных результатов в Лиге Европы руководство клуба указало на дверь одиозному тренеру. После работы в Киеве Газзаев практически завершил свою тренерскую деятельность.