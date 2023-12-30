В марте 2024 года страна 404 проведет видимость выборов президента с заранее известным результатом. Международного преступника поддержали 17 представителей спорта, в том числе бывший тренер киевского Динамо Валерий Газзаев, сообщает 24 Канал со ссылкой на россиские СМИ.

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Еще один прислужник Путина

Валерий Газзаев давно сменил футбол на политику. Еще в 2012 году он был доверенным лицом кровавого маньяка. Когда в начале декабря 2023 года Путин объявил об участии в предстоящих выборах, "верный пес" присоединился к его команде.

Отметим, что в списке доверенных лиц Путина присутствует предатель Украины Сергей Карякин. Известный шахматист и сторонник кремлевского диктатора получил паспорт России еще в 2009 году. Также к команде главаря террористов присоединилась уроженка Днепра Татьяна Навка, которая является женой пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова.

"Нейтральный" список доверенных лиц Путина

Анна Богалий (двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону);

Ирина Винер (председатель Всероссийской федерации художественной гимнастики);

Максим Вылегжанин (трехкратный призер ОИ по лыжным гонкам);

Алена Вяльбе (глава Федерации лыжных гонок России, трехкратная олимпийская чемпионка);

Валерий Газзаев (экс-тренер ЦСКА и сборной России по футболу);

Ольга Зайцева (двухкратная олимпийская чемпионка по биатлону);

Данис Зарипов (трехкратный чемпион мира по хоккею);

Сергей Карякин (шахматист);

Татьяна Навка (олимпийская чемпионка по фигурному катанию);

Никита Нагорный (олимпийский чемпион по спортивной гимнастике);

Глеб Писаревский (призер Олимпийских игр по тяжелой атлетике);

Евгений Плющенко (двухкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию);

Александр Поветкин (олимпийский чемпион по боксу);

Михаил Рахлин (заслуженный тренер России по дзюдо);

Светлана Ромашина (семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию);

Евгений Рылов (двухкратный олимпийский чемпион по плаванию);

Сергей Тетюхин (олимпийский чемпион по волейболу);

Александр Шлеменко (боец ММА).

Провальный тренер киевлян

Напомним, что Валерий Газзаев возглавил столичный клуб в мае 2009 года. Вместе с динамовцами он сумел выиграть только Суперкубок Украины. В сезоне 2009/10 после 22 беспроигрышных матчей киевляне опережали Шахтер на 7 очков.

Однако в последних поединках киевляне расстеряли свое преимущество. Из-за этого болельщики устроили обструкцию тренеру. Один из фанов "бело-синих" даже бросил пластиковую бутылку в голову Газзаева.

После вылета Динамо из квалификации ЛЧ и позорных результатов в Лиге Европы руководство клуба указало на дверь одиозному тренеру. После работы в Киеве Газзаев практически завершил свою тренерскую деятельность.