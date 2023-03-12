Еще в "юном" возрасте: финалист Лиги Европы в составе Днепра завершил карьеру посреди сезона

Валерий Федорчук решил завершить свои футбольные выступления. Центральный полузащитник в свое время сыграл в финале Лиги Европы.

Футболист львовского движения Валерий Федорчук решил завершить свою футбольную карьеру. Игрок засел бутсы на гвоздь в возрасте 34 лет.

Достойно внимания Единоличный лидер, новый скандал, два отраженных пенальти в дополнительное время: итоги 17-го тура УПЛ

Достижения Федорчука

О завершении карьеры Федорчук был объявлен перед началом поединка 17-го тура УПЛ между Движением и Колоссом (0:1). Генеральный директор Игорь Дедишин и спортивный директор футбольного клуба Движение подарили игроку памятную футболку с символической цифрой 296. Именно столько матчей Валерий провел на элитном уровне украинского футбола. Также Федорчук получил в подарок картину с изображением команды Движения.

В общей сложности Валерий Федорчук в Украинской Премьер-лиге выступал за 9 клубов: Львов, Кривбасс, Днепр, Карпаты, Волынь, Динамо, Верес, Мариуполь и Движение. Сыграл в главном футбольном турнире Украины 262 поединка, в которых забил 21 гол, еще 18 игр он провел в Кубке Украины, 15 – в еврокубках, один – в Суперкубке Украины.

Федорчук с киевским "Динамо" выигрывал Суперкубок Украины. А вот с Днепром Валерий достигал исторического результата – финал Лиги Европы, в котором украинский коллектив, к сожалению, уступил испанскую Севилью со счет 2:3. Федорчук эту еврокубковую кампанию сыграл в роли основного центрального полузащитника днепрян.

Валерий в свое время выступал за молодежные сборные Украины, но за главную национальную команду ему сыграть не удалось. Федорчук дважды вызывался в состав "сине-желтых" против Сан-Марино в 2013 и Франции в 2019, однако так поле так и не появилось.