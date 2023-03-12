Футболіст львівського Руха Валерій Федорчук вирішив завершити свою футбольну кар'єру. Гравець посівив бутси на цвях у віці 34 років.

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Досягнення Федорчука

Про завершення кар'єри Федорчука було оголошено перед початком поєдинку 17 го туру УПЛ між Рухом та Колосом (0:1). Генеральний директор Ігор Дедишин і спортивний директор футбольного клубу Рух подарували гравцю пам’ятну футболку зі символічною цифрою 296. Саме стільки матчів Валерій провів на елітному рівні українського футболу. Також Федорчук отримав у подарунок картину зі зображенням команди Руха.

Загалом Валерій Федорчук в Українській Прем’єр-лізі виступав за 9 клубів: Львів, Кривбас, Дніпро, Карпати, Волинь, Динамо, Верес, Маріуполь та Рух. Зіграв у головному футбольному турнірі України 262 поєдинки, в яких забив 21 гол, ще 18 ігор він провів у Кубку України, 15 – у єврокубках, одну – в Суперкубку України.

Федорчук з київським Динамо вигравав Суперкубок України. А от з Дніпром Валерій досягав історичного результату – фінал Ліги Європи, в якому український колектив, на жаль, поступився іспанській Севільї з рахунок 2:3. Федорчук ту єврокубкову кампанію відіграв в ролі основного центрального півзахисника дніпрян.

Валерій свого часу виступав за молодіжні збірні України, проте за головну національну команду йому зіграти не вдалось. Федорчук двічі викликався до складу "синьо-жовтих", проти Сан-Маріно у 2013 та Франції у 2019, проте так полі так і не з'явився.