"Посмотрим, на что мы способны": защитник сборной Украины – о решающем матче против Италии
Источник:УАФ
Валерий Бондарь поделился ожиданиями от решающей игры отбора к Евро-2024. Украину в поединке с итальянцами устроит только победа.
В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет ключевой поединок отбора к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Италии. Защитник "сине-желтых" Валерий Бондарь поделился ожиданиями от решающей игры.
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Это большая гордость, когда ты приезжаешь в нашу сборную и имеешь право представлять страну. Для меня это большая ответственность. В понедельник посмотрим, на что мы способны,
– сказал Валерий.
Бондарь: Положительные эмоции от работы с Ребровым
Также 24-летний футболист донецкого Шахтера рассказал о работе в сборной Украины под руководством Сергея Реброва. 49-летний специалист стал наставником главной команды страны летом этого года.
"У меня очень положительные эмоции от работы с Сергеем Ребровым. Интересно, ведь у каждого тренера свой стиль. Ты должен от каждого брать лучшее и с каждым днем становиться более развитым во всех аспектах. Хороший тренерский штаб", – добавил Бондарь.Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команде Сергея Реброва для выхода на Евро-2024 необходима исключительно победа.