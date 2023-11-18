В понедельник, 20 ноября, сборная Украины сыграет ключевой поединок отбора к чемпионату Европы 2024 года против национальной команды Италии. Защитник "сине-желтых" Валерий Бондарь поделился ожиданиями от решающей игры.

Читайте также: Сборная Украины вылетела на решающий матч отбора к Евро-2024: фото

Это большая гордость, когда ты приезжаешь в нашу сборную и имеешь право представлять страну. Для меня это большая ответственность. В понедельник посмотрим, на что мы способны,

– сказал Валерий.

Бондарь: Положительные эмоции от работы с Ребровым

Также 24-летний футболист донецкого Шахтера рассказал о работе в сборной Украины под руководством Сергея Реброва. 49-летний специалист стал наставником главной команды страны летом этого года.

"У меня очень положительные эмоции от работы с Сергеем Ребровым. Интересно, ведь у каждого тренера свой стиль. Ты должен от каждого брать лучшее и с каждым днем становиться более развитым во всех аспектах. Хороший тренерский штаб", – добавил Бондарь.

Матч Украина – Италия состоится в понедельник, 20 ноября, на стадионе "БайАрена" в немецком Леверкузене. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени. Команде Сергея Реброва для выхода на Евро-2024 необходима исключительно победа.