Валентина Семеренко досрочно покидает Олимпийские игры, – СМИ

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко не сможет помочь украинской команде на Олимпийских играх в следующих гонках. Спортсменка в ближайшее время вернется в Украину.

Об этом сообщил президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак.

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"Валя хотела реабилитироваться за эстафету и начала быстро, но с горами шутки короткие, они ее наказали. Как я понял, Валентина потеряла сознание или была близка к этому – запоморочилось в голове и она не смогла продолжать гонку", – начал Брынзак

После обследования в клинике Валю решили отправить ближайшим самолетом домой, она уже не сможет помочь команде, вместо нее будет заявлена Меркушина,

– сказал рулевой украинского биатлона.

Как Семеренко выступила на Олимпиаде-2022