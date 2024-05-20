Жирона с результативными действиями украинцев победила Валенсию и добыла историческую "бронзу"

В воскресенье, 19 мая, состоялись матчи 37 тура испанской Ла Лиги. В одном из них Валенсия дома принимала Жирону.

Валенсия – Жирона 1:3

Голы: Пепелу, 84 (пенальти) – Савио, 33, Довбик, 58, Гасьоровски (АГ), 67

В составе гостей в основном составе вышли Артем Довбик и Виктор Цыганков. При этом на скамейке запасных у "летучих мышей" остался Роман Яремчук, пишет 24 Канал.

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Невероятный успех Жироны

Уже в начале встречи открывать счет мог Виктор Цыганков, но хозяев поля спасла стойка. Впоследствии прекрасную возможность пополнить личный голевой баланс потерял и Артем Довбик, он сыграл на добивании, но не попал в ворота.

Впрочем, "бело-красные" таки сумели реализовать свое преимущество и к этому непосредственно приложился игрок сборной Украины – Цыганков прострелил на линию вратарской площадки, и оттуда Савио отправил мяч в ворота.

Хозяева могли сразу сравнивать счет, но после удара Каноса уже на помощь вратарю Жироны пришла стойка. В конце первого тайма Довбик мог отличиться ассистом, но после его передачи на пути удара Савио стал голкипер "летучих мышей" Мамардашвили.

Однако на 58-й минуте Жирона таки удвоила счет, и снова взятие ворот состоялось при участии украинца. Артем Довбик замкнул прострел Мартина и оформил свой 21-й гол в чемпионате Испании. Еще через девять минут "бело-красные" довели счет до разгромного.

Третий гол команды организовал Виктор Цыганков, после прострела которого мяч срикошетил в ворота от Гасьоровски. В концовке поединка Валенсия смогла избежать "сухого" поражения, забив гол престижа с пенальти, который реализовал Пепелу.

Отметим, что Роман Яремчук появился в составе "летучих мышей" на 61-й минуте. Украинский нападающий имел возможности забить, но не реализовал их.

Смотрите видеообзор матча Валенсия – Жирона

. После победы над Валенсией команда Довбика и Цыганкова официально стала бронзовым призером чемпионата Испании. В последнем туре в турнирной таблице Жирона уже не сможет ни подняться, ни опуститься ниже третьей позиции.

Напомним, что завершат сезон-2023/2024 "бело-красные" домашним матчем против Гранады. Он состоится 24 мая и начнется в 22:00.