Важно для уверенности: тренер Валенсии прокомментировал дебютный гол Яремчука в Ла Лиге

Во вторник, 2 января, прошли первые матчи 19 тура Ла Лиги. В одном из них Валенсия на своем поле принимала Вильярреал.

Матч закончился победой хозяев со счетом 3:1. Первый гол в поединке забил Роман Яремчук, который стал дебютным для украинца в чемпионате Испании.

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Что сказал тренер о голе украинца

Наставник "летучих мышей" Рубен Бараха на послематчевой пресс-конференции оценил игру своей команды. В частности, он прокомментировал взятие ворот от Романа Яремчука. По мнению тренера Валенсии, этот гол должен положительно повлиять на моральное состояние и уверенность украинца.

Самое важное – понимать, как были добыты эти три очка: игроки, не имевшие много игрового времени, непосредственно приняли участие в матче, а некоторые, как Роман Яремчук, забили гол. В конце концов все выглядели хорошо. Чем конкурентоспособнее мы будем как команда, тем мы, безусловно, будем сильнее. Я уверен, что Яремчук получит уверенность, забивая голы. Наша цель – построить команду, в которой будет вовлечен каждый,

– сказал Бараха.

Напомним, что Яремчук играет за Валенсию на правах аренды. До этого единственный гол в футболке "летучих мышей" он забил в Кубке Испании в матче против Аросы (1:0).

. Сейчас команда Яремчука занимает промежуточное девятое место в Ла Лиге. Свой следующий матч в чемпионате Испании Валенсия проведет 14 января на выезде против Кадиса. До этого "летучие мыши" сыграют 7 января против Картахены в национальном Кубке, стартовый свисток прозвучит в 20:00.