Роман Яремчук поразил ворота Андрея Лунина: видео гола украинца за Валенсию в ворота Реала

Украинский нападающий Валенсии воспользовался дикой ошибкой Дани Карвахаля и забил Реалу. Для Романа Яремчука это третий гол в Ла Лиге 2023-2024.

В чемпионате Испании проходят матчи 27 тура Ла Лиги. Действующий лидер турнира мадридский Реал поехал в гости к Валенсии. Со старта в составе обеих команд вышли украинцы, пишет 24 канал.

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Четвертый гол Яремчука

За Реал с первых минут вышел Андрей Лунин, тогда как за Валенсию – Роман Яремчук. Первый тайм оказался провальным для мадридцев, на 27 минуте счет открыл Уго Дуро. А уже через три минуты отличился Роман Яремчук.

Форвард сборной Украины сумел перехватить передачу Дани Карвахаля назад, который не увидел игрока Валенсии. В итоге Яремчук обошел Лунина и поразил пустые ворота. Для него это уже третий гол в Ла Лиге в этом сезоне, еще один он забил в Кубке.

Видео гола Романа Яремчука: