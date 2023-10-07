Делает из себя жертву расизма: звезду Реала сравнили с Пиноккио, который "топится" во лжи

Левый вингер Реала Винисиус Жуниор чуть ли не тура страдает от расистских скандалов в Ла Лиге. Правда, иногда бразилец несколько преувеличивает в своих бедствиях.

Прошло уже немало времени, как Винисиус вспомнил расистские крики фанатов Валенсии еще во время матча прошлого сезона Ла Лиги-2022/2023. Жуниор гиперболизировал проблему, заявив, что против него выступали все зрители на стадионе. Хотя на самом деле его оскорбляла небольшая группа болельщиков "летучих мышей", а не весь стадион, как об этом свидетельствовал звездный вингер Реала.

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Преувеличивает громкость расистских скандалов

Напомним, что встреча закончилась минимально домашней победой Валенсии 1:0. Винисиус, у которого не выдержали нервы, был удален из поля на седьмой компенсированной до матча минуте. Красную карточку бразилец получил после того, как с трибун звучали обезьяньи выкрики от фанатов "летучих мышей".

Слова Винисиуса, открыто преувеличивающего громкость своих заявлений, раскритиковали в СМИ. Издание Superdeporte редко отреагировало на заявления бразильского футболиста Реала.

Пресса выложила на главной обложке газеты изображение Винисиуса, но придав ему нос, как был у Пиноккио.

Винисиус довел свою ложь до предела,

– добавили журналисты издания.



Обложка газеты Superdeporte / Скриншот из валенсийского издания

Это уже далеко не первый подобный случай с расизмом в сторону Винисиуса. Интересно, что другие темнокожие футболисты Реала не становятся жертвами оскорблений болельщиков соперников, достается преимущественно только экспрессивному Жуниору.

Однако такие скандалы не слишком мешают игре Винисиуса, если, конечно, тот не ведется на провокации. Жуниор, недавно восстановившийся от травмы, помог Реалу вернуть лидерство в Ла Лиге. В 8 турах подопечные Карло Анчелотти набрали 18 баллов и на один и два пункта опережают своих ближайших конкурентов – Барселону и Жирону соответственно.

. 23-летний левый вингер из Бразилии выступает за Реал с июля 2018 года. С того времени Винни провел из "сливочных" 231 матч, в которых наколотил 61 гол и отдал 64 ассиста. Контракт Жуниора с мадридским клубом истекает в конце текущего сезона-2023/2024.