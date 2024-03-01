Реал с Луниным несется к чемпионству: какие шансы у мадридцев против Валенсии и Яремчука

Мадридский Реал играет очередной матч чемпионата против середняка Ла Лиги. Валенсия считается явным аутсайдером в паре.

В чемпионате Испании в эти выходные пройдут матчи 27 тура Ла Лиги. В центральном из них лидер турнирной таблицы мадридский Реал примет амбициозную Валенсию, пишет 24 канал. Игра состоится 2 марта в 22:00 по киевскому времени.

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Украинское дерби в Ла Лиге

Команда Карло Анчелотти уверенно идет по сезону и приближается к очередному чемпионству. Мадридцы имеют шестиочковый отрыв от Жироны и восьмиочковый – от Барселоны.

В целом же в чемпионате Реал проиграл лишь раз, а в Лиге чемпионов выиграл все семь матчей. Важную роль в успехах мадридцев начал играть Андрей Лунин. Украинец наконец выиграл конкуренцию у Кепы Аррисабалаги и уже имеет в своем активе девять клиншитов в 19-ти матчах.

Валенсия же ведет борьбу за попадание в еврокубки. Сейчас подопечные Барахи идут девятыми, отставая от проходного места в Лигу конференций на 6 очков.

В левантийском клубе также есть украинский представитель, речь о форварде Романе Яремчуке. Правда, его показатели оставляют желать лучшего. Роман в основном выходит на замену и в 21-м матче отметился лишь тремя голами.

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. В матче первого круга Реал вынес Валенсию со счетом 5:1. Лунин тогда провел всю игру в основе, тогда как Яремчук вышел на последние 20 минут. За мадридцев по дублю оформили Винисиус и Родриго.

Букмекеры ожидаемо считают Реал фаворитом во встрече. Коэффициент на триумф "бланкос" составляет 1,,71, тогда как Валенсии – 5,40. Ничья же оценивается в 3,90. При этом эксперты не верят в большое количество голов.

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На "тотал больше 2,5" можно поставить за 2,02, тогда как на ТМ – за 1,88. Если вы верите в очередной клиншит от Лунина, то ваш коэффициент 2,26. А вот вероятный гол от Романа Яремчука оценен в 3,80.

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