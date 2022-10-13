Триумф вопреки логике: Довбик вырывает победу для Днепра-1 в Лиге конференций – видео голов
Подопечные Александра Кучера были близки к очередной потере очков в матче с Вадуцем. Однако Артем Довбик вытянул три очка своей команды.
Вадуц – Днепр-1 1:2
Голы: Растодер, 30 – Амаш, 25, Довбик, 90+1.
Подопечные Александра Кучера провели четвертый поединок в Лиге конференций в этом году. Днепряне отправились на выезд в Вадуц с намерением взять реванш, пишет 24 канал.
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Неделю тому назад украинцы не смогли обыграть гостей из Лихтенштейна в номинально домашнем матче (2:2). Гостевой поединок также оказался непростым для Днепра-1.
Команда Александра Кучера открыла счет в середине первого тайма. После штрафной и выноса мяч Амаш нанес дальний выстрел. Снаряд завертелся и дезориентировал вратаря, залетев по центру.
Видео гола Амаша:
Впрочем, в дальнейшем игровое преимущество было на стороне Вадуца. Уже через пять минут подопечные Манджаратти сравняли счет. После прострела с фланга защитники Днепра-1 позволили мячу долететь до Растодера, попавшего в дальний угол Валефа.
Как забивал Растодер:
После перерыва Вадуц тоже выглядел острее, а кипер днепрян несколько раз спас свою команду. Украинцы рассчитывали на контратаки, а Кучер пытался освежить атаку заменами.
Однако явных моментов для вырыва победы у Днепра-1 не было. Выглядело так, будто украинцы сделали ставку на удержание ничьей. Но удача улыбнулась команде Кучера.
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На первой компенсированной минуте Днепр-1 организовал яркую контратаку. Танчик прорвался по флангу и точно навесил на Довбика. Артем завис в воздухе и нанес точный удар головой.
Победный гол Довбика:
Победа позволила днепрянам приблизиться к АЗ. Голландцы сенсационно проиграли Аполлону и не смогли де-юре обеспечить себе выход в плей-офф. Днепр-1 остался вторым и отстает от алкмаарцев на два балла. Аполлон и Вадуц тоже сохраняют шансы на проход дальше.
ТУРНИРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
|МЕСТО
|КОМАНДА
|В
|Н
|П
|ГОЛЫ
|ОЧКИ
|1
|АЗ Алкмаар
|3
|0
|1
|8:4
|9
|2
|Днепр-1
|2
|1
|1
|7:5
|7
|3
|Аполлон
|1
|1
|2
|4:6
|4
|4
|Вадуц
|0
|2
|2
|4:8
|2