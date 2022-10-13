Динамо уступило Ренну в матче Лиги Европы и окончательно упустило шансы выйти в плей-офф турнира. Это четвертое поражение подряд для киевлян в группе Лиги Европы.

Детальнее Динамо во второй раз проиграло Ренну и сказало "до свидания" плей-офф Лиги Европы: видео

Сам матч состоялся в Кракове, но часть болельщиков Динамо сумела попасть на игру. На секторе они вывесили баннер в память о погибшем фанате команды Максиме Яловцове с позывным "Регбист". Он погиб на войне во время боевой задачи в тылу врага.

Футболисты Динамо почтили его память, сфотографировавшись с баннером в его честь и болельщиками.