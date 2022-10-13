Еврокубковое дежавю Днепра-1: украинская команда позволила Вадуцу сравнять счет – видео гола

Подопечные Александра Кучера недолго лидировали в матче против соперника из Лихтенштейна. Днепряне пропустили после невнятной игры в обороне.

Днепр-1 проводит свой четвёртый матч в Лиге Конференций. Команда Александра Кучера отправилась в гости к Вадуцу, с которым неделю назад потерял очки, пишет 24 канал.

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Украинцы открыли счет в середине первого тайма благодаря дальнему выстрелу Амаша. Впрочем, всего 5 минут понадобилось хозяевам, чтобы восстановить паритет.

После прострела от Фера мяч долетел до Растодера на другой стороне штрафной. Элмин оставил Адамюка не у дел и точно пробил в дальний угол ворот Валефа.

Видео гола Растодера:

Напомним, что неделю назад Днепр-1 также первым забил Вадуцу, но уже до перерыва пропустил от лихтенштейнцев. В итоге команды сыграли вничью (2:2).