Из "героя новороссии" вдруг стал "преступником": в Донецке "задержали" убийцу украинского футболиста

Приспешники российских окупантов в Донецке "задержали" Вадима Погодина, который еще в 2014 году пытал и застрелил 16-летнего украинского футболиста Степана Чубенко.

Школьник Степан Чубенко возвращался из Киева в родной Краматорск через Донецк. Он хоть и был участником проукраинских митингов в родном городе, но участия в боевых действиях, которые в то время развернулись на Донбассе, не принимал.

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23 июля 2014 на вокзале в Донецке его задержали боевики одного из пророссийских формирований. Среди причин называют то, что у него была проукраинская символика. По версии следствия, парня вывезли за город в село Кузнецово-Михайловка, где беспощадно пытали. 28 июля его застрелили. Похороны Чубенко состоялись 8 ноября 2014 года.

В 2021 году в Краматорске установили памятник Степану Чубенко возле футбольного поля, его именем назвали школу №12, где он учился. А футбольный клуб Краматорск закрепил за ним навечно номер "1", ведь парень был вратарем одной из юношеских команд этого клуба.

Подозреваемыми в похищении, пытках и убийствах Чубенко были Вадим Погодин, Максим Сухомлинов и Юрия Москалев. В ноябре 2017 года украинский суд приговорил Погодина вместе с подельниками к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Степана Чубенко.

Но отбывать наказание ни один из них не отправился, потому что решение украинского суда было заочным. Они ведь скрывались на оккупированной территории Украины или в России.

При этом мать погибшего парня добилась, чтобы и на оккупированном Донбассе приспешники российских захватчиков провели "расследование". И подозреваемых даже задержали, но потом отпустили.

Хотя Погодин был близок к тому, чтобы отправиться в украинскую тюрьму. 20 июня 2017 года он был задержан в Ялте по запросу Интерпола. По решению Ялтинского городского суда его арестовали на 40 дней "для обеспечения возможности выдачи правоохранительным органам Украины". В России тогда из-за этого возник скандал, и Украине его так и не выдали. Проблема заключалась в том, что задержали его в Крыму, и украинские правоохранители не могли никак официально сотрудничать с "учреждениями" на оккупированном полуострове.

Погодин же после этого осел в оккупированном Крыму. И в 2019 году "засветился" на реконструкциях домов и дорог в Севастополе. Поэтому неплохо себя там чувствовал, получая заказ от оккупационных властей города.

Но все для Погодина неожиданно закончилось. 3 марта 2023 года в так называемом "министерстве внутренних дел ДНР" заявили о том, что Погодин задержан как подозреваемый-руководитель организованной преступной группы. При этом его задержали как раз за дело о похищении, пытках и убийстве. Правда, там указывают, что жертве было 17 лет, хотя Степану Чубенко на момент убийства было всего 16 лет.

Теперь представители оккупационных властей Донецка угрожают, что Погодину грозит "максимальная ответственность". А также ищут других участников организованной преступной группировки.

Журналист и блогер Денис Казанский такую резкую смену в отношении оккупантов к Погодину объясняет тем, что тот "перешёл кому-то дорогу". Именно поэтому он сразу из "защитника Донбасса" превратился в "организатора ОПГ".