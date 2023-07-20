Вадим Гутцайт уже 8 месяцев объединяет две руководящие должности. Однако Вадим Маркович публично заявил о намерении сконцентрироваться исключительно на работе в Национальном олимпийском комитете.

В ноябре 2022 года Вадим Гутцайт был избран новым президентом НОК. Он стал преемником скандального Сергея Бубки, оказавшегося беглецом, имея за своей спиной подводные течения в виде бизнеса в пользу России.

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Новый министр спорта не за горами

Гутцайт тоже не слишком любезно встретился во главе Национального олимпийского комитета. Но потом все стихло. Теперь Вадим Маркович заявил, что хотел бы сосредоточиться на работе в НОК, поэтому хотел бы покинуть пост министра молодежи и спорта. Однако попросил кое-что подождать.

Да, я хочу сосредоточиться на работе в НОК. Хочу уйти с должности министра молодежи и спорта Украины. Когда это произойдет? Давайте немного подождем. Я действительно этого очень хочу,

– заявил Гутцайт.

Гутцайт занимает кресло министра с 4 марта 2020г. Он сменил на этом посту Владимира Бородянского.

Напомним, что Гутцайт негативно высказывался об украинских теннисистках, играющих против представительниц России и Беларуси. Нынешний министр резко осудил такие действия украинок. На что получил хороший ответ от Элины Свитолиной, которая заявила, что нужно выходить на корт и побеждать своих соперниц из вражеских стран на спортивном фронте, как это делает ВСУ с кафиром на передовой.

После чего Вадим Маркович затих и остановился в своих высказываниях, которые могли расколоть украинский спорт изнутри.